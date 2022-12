Valor máximo de subsídio de desemprego aumenta para 1.201 euros

O valor máximo do subsídio de desemprego vai passar, a partir de janeiro, a ser 1.201,08 euros.



Segundo uma portaria publicada nesta sexta-feira em DR, o Indexante de Apoios Sociais (IAS) foi fixado em 480,43 euros.



A decisão já tinha sido divulgada em novembro pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e representa um aumento de 8,4% face aos 443,20 euros deste ano, sendo também superior ao que o Governo previa em outubro, aquando da apresentação do Orçamento de Estado para 2023.

A evolução de vários indicadores determinou este aumento.

Segundo o jornal ECO, o valor do IAS tem por base a média da taxa do crescimento médio anual dos últimos dois anos e a variação média dos últimos 12 meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC), sem contar com a habitação. Se o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) exceder os 3%, como acontece neste caso, a atualização corresponde ao IPC mais 20% da taxa de crescimento real do PIB. Como a inflação média dos últimos meses, sem habitação, subiu de 6,83% em outubro, para 7,46%, em novembro, o cálculo determinou a revisão em alta do IAS.

Sendo assim, e tendo em conta que o IAS serve de referência a vários apoios e prestações sociais, o valor máximo do subsídio de desemprego aumenta 93 euros, ou seja, passa a ser 1.201,08 euros. Já o valor mínimo passará para 552,49 euros.