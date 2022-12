​Centeno avisa que aumento dos juros "está para lavar e durar"

“Atenção que as revisões em alta da inflação ainda não acabaram e que, portanto, como disse a presidente Christine Lagarde, isto pode estar aqui para lavar e durar. E isso não é bom, mas como decidimos reunião a reunião e com base em dados, nada está decidido nem sequer para fevereiro, mas se se confirmarem os números que temos em cima da mesa, é muito provável que haja uma subida de taxa de juro de 50 pontos base em fevereiro como é improvável que seja de 75 pontos base”, sublinha Mário Centeno.

No entanto, afasta aumentos “jumbo”, na ordem dos 75 pontos base. Em fevereiro devem subir mais 50 pontos, indica o governador e antigo ministro das Finanças.

Mário Centeno reafirma a mensagem deixada, na quinta-feira, pela presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, de que as taxas de juro vão continuar a subir.

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, avisa que o aumento das taxas de juros “está para lavar e durar”.

O governador do Banco de Portugal reafirmou que o pico da inflação estará a ser ultrapassado neste trimestre, tal como tinha avançado em entrevista à Renascença.

Esta sexta-feira, o banco central reviu em alta a inflação para este ano, para 8,1%. Em 2023 deverá ficar nos 5,8%.

O crescimento da economia também foi revisto em alta, para 6,8%, com uma travagem a fundo no ano seguinte, para 1,5%. No entanto, está afastada uma recessão, caso não se confirmem os riscos associados a estas previsões.