Governo aprova apoio excecional de 240 euros. Saiba quem tem direito

Os 240 euros serão pagos no dia 23 de dezembro através de transferência bancária, para todos os beneficiários que têm o IBAN registado na Segurança Social, ou por vale postal também a partir de dia 23, esclareceu Ana Mendes Godinho, em conferência de imprensa.

O apoio será pago a todas as famílias vulneráveis que já tiveram um apoio excecional do governo para compensar e apoiar face à evolução da inflação.

O apoio excecional para famílias vulneráveis de 240 euros, que será pago a partir de 23 de dezembro, que vai abranger um milhão e 37 mil agregados familiares, disse a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

A ministra deu um exemplo de beneficiários do apoio excecional de 240 euros: um casal com dois filhos, que sejam trabalhadores que recebem o salário mínimo nacional e que têm abono de família e tarifa social de eletricidade.

Abrange as famílias que têm tarifa social de eletricidade e também os titulares de prestações sociais mínimas, ainda que não tenham a tarifa social de eletricidade, esclareceu Ana Mendes Godinho.

Alargar apoio à classe média?

Questionada pelos jornalistas se o Governo equaciona alargar este apoio à classe média, no dia em que o BCE anunciou um novo aumento das taxas de juro, a ministra da Solidariedade esclareceu que a medida destina-se apenas às famílias mais carenciadas.

“O Governo tem procurado mobilizar vários instrumentos para fazer face à situação que temos vivido. Instrumentos para as famílias, às pessoas mais vulneráveis com uma discriminação positiva, também apoios às empresas. Para 2023, temos reforço dos instrumentos e aumentos das prestações sociais, aumento dos salários e aumento das pensões", referiu.

O Governo aprovou também esta quinta-feira o aumento do salário mínimo nacional de 705 para 760 euros.

A atualização do salário mínimo em 55 euros entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2023, indica a ministra do Trabalho.

"Traduz o maior aumento absoluto de sempre do salário mínimo nacional, um aumento de 7,8% do salário mínimo, sublinhou.