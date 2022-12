Aprovado aumento do salário mínimo a partir de janeiro

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o aumento do salário mínimo nacional de 705 para 760 euros.

A atualização do salário mínimo em 55 euros entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2023, indica a ministra do Trabalho, solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, em conferência de imprensa.

"Traduz o maior aumento absoluto de sempre do salário mínimo nacional, um aumento de 7,8% do salário mínimo, sublinhou.

O objetivo do Governo é chegar aos 900 euros em 2026, "o que permitirá que desde 2015 teremos um aumento de 78% do salário mínimo em Portugal".

