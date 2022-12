​Ofertas aumentam mais de 50%. Conheça os empregos mais procurados

As ofertas de emprego aumentaram mais de 50%. Funcionários de call centers, caixas bancários, penhoristas e similares e empregados de agências de viagens são as profissões com maior aumento de ofertas.



Os dados são da Plataforma Brighter Future, da Fundação José Neves, sobre o terceiro trimestre do ano, em comparação com o período homólogo.

O número de ofertas que têm surgido a cada trimestre deste ano tem ficado sempre bastante acima dos dados de 2021, um ano marcado pela pandemia e pelas medidas restritivas que foram implementadas.

No primeiro trimestre de 2022, as ofertas de emprego cresceram 62%, nos três meses seguintes subiram mais três pontos percentuais. O terceiro trimestre apresentou o menor crescimento (52%), mas as ofertas continuam a registar aumentos expressivos, muito acima dos valores de 2021.

Conheça os empregos mais e menos procurados

Com aumentos acima das mil ofertas encontram-se vagas para call centers, pessoal de informação administrativa, vendedores, encarregados de lojas e operadores de caixas.

Já com uma diminuição das ofertas destacam-se os vendedores ambulantes e em mercados ou quiosques, oficiais maquinistas (de convés e pilotos de navios), pessoal de companhia, ajudantes de quarto, agentes funerários e prestadores de cuidados a animais.

Com menos procura estão também os “biólogos, botânicos, zoólogos e especialistas relacionados, assim como técnicos da agricultura, produção animal, silvicultura e ciências da vida”.

No top das profissões mais procuradas no terceiro trimestre estão “os programadores de software, operadores de caixa e outros trabalhadores relacionados com vendas, empregados de mesa e bar, analistas de sistemas e representantes comerciais”.

A plataforma Brighter Future reúne informação sobre Educação, Empregabilidade e Competências em Portugal, e permite comparar e relacionar informações sobre cerca de 4.500 cursos e formações, mais de 1.800 profissões e mais de 1.800 competências relevantes.