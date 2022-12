Governo aumenta em 500 milhões o apoio à fatura energética das empresas

No próximo ano as empresas contam com um total de 3.500 milhões de euros para ajudar a pagar as despesas com a energia.

São mil milhões para o gás e 2.500 milhões para a eletricidade, mais 500 milhões do que estava inicialmente previsto, segundo o ministro da Economia, António Costa Silva.

“Além de todas as medidas implementadas em 2022 e que vão continuar a estar em execução, nós temos estes dois grandes pacotes para 2023, os mil milhões de euros de apoio extraordinário para o preço do gás e os 2.500 milhões de euros de apoio ao preço extraordinário da eletricidade”, anunciou.

Ainda segundo o governante, a partir do próximo ano os consumidores finais do mercado regulado e liberalizado podem contar com uma redução significativa das tarifas de acesso às redes.

No preço final, vai implicar um corte de cerca de 35% na fatura dos consumidores industriais e de cerca de 80% nos consumidores domésticos.

Na mesma conferência de imprensa o ministro do Ambiente anunciou que, na sequência das recentes chuvas, neste momento apenas uma barragem no país mantem limitações na produção, todas as restantes já produzem eletricidade normalmente.