Costa diz que troço português de novas ligações energéticas vai custar 360 milhões

Na resposta, António Costa afirmou que o projeto que o Governo português irá apresentar para obter financiamento europeu "tem o ramal que ligará a Figueira da Foz a Celorico da Beira, de Celorico da Beira até à fronteira com a Espanha".

No debate parlamentar preparatório do próximo Conselho Europeu, António Costa foi questionado pelo PS, PSD, Chega e PAN sobre as novas ligações energéticas entre Portugal, Espanha e França, após um encontro na sexta-feira, em Alicante, entre os líderes dos três países e a presidente da Comissão Europeia sobre o assunto.

O primeiro-ministro anunciou nesta terça-feira que o troço português das novas ligações energéticas para transportar hidrogénio verde entre a Península Ibérica e França irá ter um custo de "cerca de 360 milhões de euros", sendo metade financiados com fundos europeus.

O primeiro-ministro disse ainda que, no âmbito destas ligações energéticas, a Espanha irá apresentar um projeto para "a ligação da fronteira até Zamora, e depois o troço complementar que tem de Barcelona até Marselha".

Durante este debate, o deputado do PS Rui Lage considerou que a "Europa não pode ficar para trás" na "geopolítica do hidrogénio que se está a desenhar", saudando os governos socialistas que fizeram "opções vanguardistas no campo das renováveis".

"Nessa linha reformista e transformadora, eu perguntava como é que o senhor primeiro-ministro vê o papel de Portugal na geopolítica do hidrogénio?", questionou.

PSD defende diversificação de interligações

Por sua vez, o deputado do PSD Paulo Moniz defendeu que, em termos de fornecimento elétrico, "é fundamental Portugal diversificar as suas interligações", recordando que o antigo secretário de Estado da Energia Jorge Seguro Sanches tinha dito "perentoriamente que em 2018" a ligação com Marrocos "estaria operacional".

"A última informação da REN sobre essa matéria é que não tem qualquer plano em cima da mesa. Pergunto-lhe se vai ou não retomar a diversificação do fornecimento através deste projeto estruturante", interrogou.

Chega diz que quem ganha é Espanha

O deputado do Chega André Ventura defendeu que as novas interligações anunciadas no encontro de Alicante valorizam "sobretudo Espanha" e quem "vai sair a ganhar" são os terminais de Barcelona e Valência.