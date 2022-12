Combustíveis voltam a descer esta semana

Num esclarecimento enviado à Renascença , o gabinete de Fernando Medina disse ontem que “o Governo não irá atualizar o valor do ISP , mantendo-se em vigor até ao final do mês o desconto aplicado desde dia 5 de dezembro: de 27,3 cêntimos por litro de gasóleo e de 24,7 cêntimos por litro de gasolina”.

Esta descida reflete o comportamento do barril de petróleo nos mercados internacionais, que mantém um valor abaixo dos 80 dólares.

Abastecer a viatura esta segunda-feira vai sair mais barato. O preço dos combustíveis deverá registar uma forte descida, com o litro da gasolina a cair em média sete cêntimos e o gasóleo a recuar 9,5 cêntimos por litro.

A atualização da taxa de carbono também “continua suspensa”.

Em março foi anunciado um “mecanismo semanal de revisão dos valores das taxas unitárias do ISP, que decorrem das variações das receitas correntes do IVA dos combustíveis”. No entanto, na sequência desta medida de apoio ao aumento dos combustíveis, o ISP só tem sido revisto mensalmente.

Assim sendo, a descida das matérias-primas deverá refletir-se totalmente no preço médio de venda ao público do gasóleo e da gasolina.

Apesar das descidas previstas convém confirmar o preço nas bombas uma vez que ele depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.