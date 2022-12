Prevista grande descida nos combustíveis para a semana

Na próxima semana, o preço dos combustíveis deverá registar uma forte descida. Estima-se que o litro da gasolina possa cair em média sete cêntimos por litro e o gasóleo venha a recuar 9,5 cêntimos por litro.

As previsões são avançadas pela SIC, com base em fontes do mercado e tendo em conta as cotações internacionais do petróleo e dos produtos refinados.

A confirmarem-se estas descidas, o litro de gasóleo simples vai custar 1,548 euros e o litro da gasolina simples 1,582.



Os novos preços já têm em conta a nova revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento do preço dos combustíveis, que são atualizadas no início de cada mês.



Apesar das descidas previstas convém confirmar o preço nas bombas uma vez que ele depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.