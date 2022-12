Custo de cabaz alimentar básico aumenta 21% num ano

Segundo esta estimativa, o preço médio do cabaz aumentou 21% entre outubro de 2021 e outubro deste ano. Quando o cabaz alimentar é adaptado a um adulto, com cerca de 40 anos, o aumento sobe para 24%.

Produtos mais baratos com maiores aumentos

Este trabalho analisou ainda a variação de preços entre os produtos mais caros e aqueles que têm os preços mais baixos.

Conclui que o custo mensal dos cabazes compostos pelas variedades dos produtos com preços mais altos cresceu 17%, enquanto o cabaz com as variedades de produtos com preços mais baixos subiu 26%.

No entanto, o custo dos dois cabazes é distinto: “o valor dos cabazes mais caros é cerca de duas vezes e meia superior ao valor dos cabazes compostos por variedades mais baratas”.