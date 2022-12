Novo aeroporto. "Deixem que as obras avancem", apela o presidente da APAVT

O presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) diz recear que a liderança e a competitividade internacional do turismo seja posta em causa por falta de decisão sobre o futuro aeroporto de Lisboa.

Durante a sessão de abertura do congresso da APAVT, em Ponta Delgada, nos Açores, Pedro Costa Ferreira identificou três desafios para o futuro: o crescimento económico do país, a produtividade das empresas e a liderança e a competitividade do setor do turismo.

Algo que, segundo diz, pode estar em perigo “pela situação anacrónica, vergonhosa e incapacitante das acessibilidades aéreas de Lisboa”

“Sem decisão, não podemos acreditar numa solução que seja implementada nos próximos anos. E não acreditando, resta-nos exigir que façam o que, neste momento, parece ainda possível fazer, que são as obras no aeroporto da Portela, permitindo melhorar a operacionalidade e a eficiência desta infraestrutura”, apelou Pedro Costa Ferreira.

A ANA Aeroportos de Portugal tem um plano para fazer obras que aumentem a capacidade do aeroporto de Lisboa mas a concretização depende de autorização do governo.

O que, até agora, ainda não aconteceu.