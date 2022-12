Taxas de juro vão atingir pico nos primeiros três meses de 2023

Os juros deverão atingir o pico nos primeiros três meses de 2023, de acordo com a estimativa de especialistas da Allianz Trade, acionista da COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, no estudo “Europe: How big will the interest rate shock be in 2023?”

Segundo o trabalho da seguradora, o impacto do aumento dos juros de referência por parte do Banco Central Europeu deverá chegar em breve aos agentes económicos e em grande força.

O choque das taxas de juro irá atingir famílias e empresas na primeira metade de 2023. Ainda segundo estes especialistas, o pico das taxas de juro de referência na zona euro deverá ser alcançado já no primeiro trimestre de 2023.

Recorde-se que, em entrevista à RR, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, já admitiu que devemos passar o pico da inflação no último trimestre de 2022.

Ainda segundo este estudo, em Portugal o período médio de passagem da taxa de juro de referência para as taxas bancárias deve acontecer no segundo trimestre de 2023, tal como está previsto para Espanha e Itália (na Alemanha e em França só deverá acontecer no terceiro trimestre).