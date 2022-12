​Patrões dão bónus anti-inflação, trabalhadores querem aumentos

Na mesma linha, também a dona do Pingo Doce já tinha avançado o pagamento até 350 euros a cerca de 25 mil funcionários do grupo Jerónimo Martins. Um apoio de mais de oito milhões de euros, também em resposta à inflação.

Uma das últimas foi a dona do Continente, que decidiu pagar até 500 euros a 36 mil trabalhadores, num investimento total de 15 milhões. Segundo a Modelo Continente, este é um apoio extraordinário para “ajudar a mitigar os impactos sentidos no custo de vida”.

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) irá pagar entre 600 a 900 euros, já em dezembro, aos funcionários que ganhem até 2.700 euros. O banco público admite ainda antecipar metade do subsídio de Natal do próximo ano, durante o primeiro semestre, ou pagar a totalidade em duodécimos, a escolha será dos trabalhadores.

Cheques anti-inflação ficam muito aquém

Os cheques anti-inflação são uma ajuda, mas não respondem às expectativas dos funcionários.

Com a inflação nos dois dígitos, quem recebe mil euros acaba só com 900 euros para gastar. Ou seja, num mês perde 100 euros. Num ano perde 1200 euros, se nada mudar.

No simulador da Pordata sobre o impacto da inflação no salário, pode verificar todos os meses quanto é que está a perder com a subida dos preços, basta colocar quanto ganha que eles dizem quanto fica na carteira.

Apesar da remuneração bruta mensal média ter aumentado 4% no terceiro trimestre, por trabalhador, em termos reais caiu 4,7%. São valores homólogos, do INE, medidos pelo Índice de Preços do Consumidor, ou seja, excluem não residentes (turistas).

As famílias sentem há vários meses esta perda de poder de compra nos orçamentos mensais. Num inquérito publicado esta semana pelo Banco Central Europeu (BCE), os consumidores da zona euro mostram-se pessimistas e admitem o aumento da inflação nos próximos 12 meses, com mais desemprego e as despesas a subir mais do que os salários.