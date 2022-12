Trabalhadores da Autoeuropa rejeitaram pré-acordo laboral que previa aumento salarial de 5,2%

Os trabalhadores da Autoeuropa chumbaram o pré-acordo laboral que previa um aumento extraordinário de 5,2% por uma diferença de apenas 181 votos, no referendo realizado nos dias 4 e 5 de dezembro, revelou esta terça-feira uma fonte sindical.

Dos mais de cinco mil trabalhadores da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal, só 3.865 exercerem o direito de voto, 2.007 dos quais votaram contra o pré-acordo e 1.826 a favor. Houve ainda 10 votos nulos e 22 brancos.

“O resultado do referendo confirma que a maioria dos trabalhadores considera que o pré-acordo alcançado é insuficiente e que esta proposta de aumento salarial de 5,2% tem de ser melhorada”, disse à agência Lusa Eduardo Florindo, do SITE Sul, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul.

“Não há outro caminho senão o de prosseguir a luta pelo aumento extraordinário do salário”, acrescentou o sindicalista, lembrando que cabe aos trabalhadores decidirem se vão apresentar uma contraproposta à empresa ou avançar com eventuais formas de luta.

Nesse sentido, o SITE-Sul já anunciou que irá convocar vários plenários de três horas em cada turno, no dia 13 (07h00/10h00 e 15h20/18h20), das 23h40 do dia 13 às 02h40 de dia 14, e ainda um último plenário a realizar das 07h00 às 10h00 do dia 14 de dezembro.

Inicialmente os trabalhadores da Autoeuropa reivindicavam um aumento salarial extraordinário de mais de 5% em dezembro, acrescido dos 2% que já estavam previamente acordados para janeiro de 2023, mas o pré-acordo que agora foi chumbado previa apenas um aumento único de 5,2%.