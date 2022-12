Há oito interessados na compra da Efacec

O processo de privatização voltou à estaca zero e, segundo o comunicado enviado pela Parpública, o Estado tem oito manifestações de interesse nos 71,73% que quer alienar.

O prazo de seleção de candidatos terminou na segunda-feira. Começa agora a fase de “apresentação pelos potenciais interessados pré-selecionados de propostas vinculativas", avança o comunicado.

Esta é a segunda tentativa. A venda da participação do Estado na Efacec à bracarense DST “não foi concluída” em outubro, segundo o Governo por "não se terem verificado todas as condições necessárias à concretização do acordo de venda".

O Estado entrou no capital da EFACEC em 2020. Antes a empresa pertencia à empresária angolana Isabel dos Santos.