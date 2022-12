Certificados de aforro. A melhor opção de poupança neste Natal?

Dezembro é um mês mais folgado para as famílias, que contam com mais um salário extra: o 13.º mês. Com a inflação em alta, muitos optam por fazer alguma poupança com o seu subsídio de Natal.

A questão passa por decidir onde colocar o dinheiro. Com juros perto de zero, os aforradores evitam a banca, pelo que a melhor escolha, agora, serão os certificados de aforro. Só no último mês, captaram 1,5 mil milhões de euros.

Quanto pagam os certificados de aforro?

Nos certificados de aforro atualmente em comercialização - a série E -, a taxa de juro bruta para as novas subscrições e capitalizações em dezembro foi fixada em 2,842% (acima dos 2,492% de novembro).

Como são calculados os juros nos certificados de aforro?

A taxa é fixada todos os meses, no antepenúltimo dia útil do mês, tendo em conta a média da Euribor a três meses nos dez dias úteis anteriores. A este valor soma-se um prémio fixo de 1%. Após a subscrição, a taxa é revista trimestralmente.

A taxa tem um valor limite, nunca podendo ultrapassar os 3,5%. A exceção são os prémios de permanência, o que incentiva as subscrições de longo prazo, até dez anos.

Dez anos é o período máximo do investimento?

Sim. Na série em subscrição, a emissão termina ao final de dez anos e prevê "prémios de permanência": a 0,5% no início do segundo ano até ao final do quinto ano e a 1% do início do sexto ano ao final do décimo ano.

É possível levantar o dinheiro em qualquer altura?

Nos primeiros três meses, não pode mexer no dinheiro. Após esse período, é possível o resgate total ou parcial, em qualquer altura.

Há um montante mínimo de entrada?

A subscrição mínima é de 100 euros e o máximo é de 250 mil euros.

Como comparam os certificados de aforro com a banca?

Os juros pagos pelos certificados de aforro estão muito acima dos que são oferecidos pela banca na remuneração dos depósitos. Segundo o Banco de Portugal, em outubro, a remuneração média dos depósitos passou de 0,05% para 0,24%.

Este valor oferecido pela banca portuguesa é quatro vezes menor do que os juros pagos pelos bancos na zona euro. Estes juros ficam também muito longe da Euribor a 3 meses, que está em 1,975%.

Os certificados de aforro são um investimento seguro?

São garantidos pelo Estado, o que os coloca como um dos instrumentos de poupança mais seguros no mercado.

Quem tem dinheiro em Certificados do Tesouro está a perder dinheiro?

Ao contrário dos certificados de aforro, que estão associados à Euribor, os do Tesouro estão associados à evolução da economia. Ou seja, estamos a falar de valores diferentes, mas o PIB está a crescer, o que implica ganhos para quem é subscritor deste produto.

Quem investir agora tem garantida uma taxa de juro média de 1%, durante sete anos (o período de subscrição máxima), ao qual pode juntar um prémio a partir do terceiro ano, tendo em conta o crescimento médio real do PIB, até 1,5%.