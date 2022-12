Explicador. Vou descontar menos no IRS em 2023?

Em 2023 os trabalhadores vão descontar menos IRS e ficar com um pouco de mais dinheiro na carteira todos os meses. São as conclusões possíveis e genéricas retiradas a partir das tabelas de retenção na fonte, que foram publicadas esta segunda-feira.



Qual a principal alteração?

Ao contrário do que é hábito, no próximo ano haverá duas tabelas de retenção na fonte de IRS, uma para o primeiro semestre e outra para o segundo.

Os descontos serão menores na segunda metade do ano. Será nesse período que os contribuintes irão sentir um maior aumento do rendimento líquido mensal.

Qual será a diferença face a 2022?

Segundo as simulações feitas pelo Ministério das Finanças, um solteiro sem filhos, com um salário bruto de 1.350 euros, poupa 15 euros no IRS até junho e 25 euros a partir de julho.

Já um solteiro, com um dependente e um salário bruto de 850 euros, vai entregar menos 20 euros por mês para o IRS no primeiro semestre e 56 euros no segundo semestre.

Um casado, com um dependente e 2.500 euros por mês brutos, não sente alterações até junho, mas terá um alívio de 41 euros no segundo semestre.

Um trabalhador casado, com dois dependentes e com um salário bruto de 1.250 euros por mês, terá um alívio até junho de 15 euros e de 35 euros a partir de julho.

Um pensionista com 800 euros por mês vai descontar menos dois euros no primeiro semestre e menos 25 euros no segundo.

Já um pensionista casado, com um rendimento mensal de mil euros, vai poupar 37 euros no primeiro semestre e 49 euros no segundo.