Antrop preocupada com desaceleração do apoio aos combustíveis

A Associação Nacional de Transportes de Passageiros (Antrop) diz que o Governo está a começar a normalizar o esforço com a redução do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) e mostra-se preocupada com impacto do preço dos combustíveis em 2023.

Esta semana, o desconto no ISP desceu e os preços dos combustíveis subiram. Cabaço Martins, presidente da ANTROP, considera que o Governo está a começar a desligar a torneira dos apoios.

“O Governo tem vindo a subsidiar o preço através da redução do ISP. Penso que o Governo pretende agora é normalizar a situação, aproveitar esta baixa de preço para reduzir o esforço que está a fazer em termos de redução do ISP”, afirma Cabaço Martins.

A Antrop insiste numa discriminação positiva da fiscalidade para o setor dos transportes públicos.

Em declarações à Renascença, Cabaço Martins adianta que o Governo garantiu um apoio - até ao final do ano - para fazer face ao sobrecusto dos combustíveis.

“A garantia que temos do Governo é que deverá haver, até ao final do ano, algum apoio por causa do sobrecusto dos combustíveis. Ainda não tínhamos essa garantia para o último trimestre e há indicações nesse sentido.”

O presidente da Antrop mostra-se preocupado em relação ao próximo ano. O apoio previsto implica um aumento dos custos das empresas.

“O que se espera em 2023 é a introdução do gasóleo profissional para as empresas de transporte público de passageiros. Com isso, haver aqui um apoio que não é suficiente face ao sobrecusto que nós temos. Eu diria que esse tipo de apoio poderá representar menos de 30% do valor do sobrecusto. É um apoio, mas não resolve nenhum problema de base”, sublinha.

O Governo garantiu que as medidas de mitigação do aumento dos preços dos combustíveis mantêm-se em vigor até ao final de dezembro.