Portugueses gastaram mais na Black Week do que há um ano

Os portugueses gastaram mais nesta Black Week do que no ano passado, indicou esta sexta-feira um estudo da REDUNIQ Insights.

De acordo com a empesa, houve um aumento de 11% nas compras com recurso ao pagamento com cartões nacionais e estrangeiros durante a Black Friday e a Cyber Monday.

Cada consumidor gastou, em média, o mesmo valor de 2021, mas realizou mais 5% do número de compras, refere a rede nacional de aceitação de cartões.

Moda, artigos de decoração, eletrodomésticos e tecnologia são os setores que tiveram maior impacto, tendo representado cerca de 25% do total da faturação.

"O aumento de faturação está também relacionado com o facto de cada vez mais consumidores (e também negócios) aderirem aos pagamentos eletrónicos que, como temos visto nos últimos REDUNIQ Insights, têm registado uma taxa de utilização bastante significativa”, explicou Tiago Oom, diretor Comercial da UNICRE e porta-voz oficial do REDUNIQ Insights.