Juro médio nos novos créditos à habitação regista maior subida desde 2003

A taxa de juro média dos novos empréstimos à habitação aumentou para 2,86% em outubro, contra 2,23% em setembro, o valor mais alto desde janeiro de 2015 e a maior subida mensal em 19 anos, divulgou esta sexta-feira o Banco de Portugal (BdP).

“Trata-se da maior subida mensal desde o início da série estatística, em 2003”, salienta o Banco de Portugal (BdP), explicando que “esta evolução acompanha a subida das taxas médias da Euribor”. De acordo com o banco central, a taxa de juro média dos novos empréstimos para primeira habitação foi de 2,6% nos empréstimos a taxa variável e de 4,1% nos empréstimos a taxa fixa.

Segundo os dados divulgados hoje pelo Banco de Portugal (BdP), “em outubro o montante de novos depósitos a prazo de particulares foi de 4.726 milhões de euros, remunerados a uma taxa de juro média de 0,24%”. “Esta taxa é a mais elevada desde novembro de 2017 e representa a maior subida mensal desde fevereiro de 2012”, destaca. De acordo com o banco central, do montante de novos depósitos de particulares constituídos em outubro, 4.205 milhões de euros foram aplicados em depósitos a prazo até um ano, remunerados a uma taxa de juro média de 0,23%.

No que se refere aos novos depósitos a prazo de empresas, totalizaram 3.233 milhões de euros em outubro, dos quais 3.026 milhões de euros foram aplicados em depósitos a prazo até um ano, remunerados a uma taxa de juro média de 0,44%. Já relativamente ao montante dos novos empréstimos concedidos pelos bancos às empresas, foi de 1.432 milhões de euros em outubro, menos 395 milhões de euros do que no mês anterior.

De acordo com o BdP, “uma análise por escalão de montante mostra que foram emprestados 886 milhões de euros nos contratos até um milhão de euros (967 milhões em setembro) e 546 milhões de euros nos contratos acima de um milhão de euros (861 milhões em setembro)”. A taxa de juro média dos empréstimos às empresas voltou a aumentar e fixou-se em 3,72% (3,03% em setembro), tendo subido tanto nos empréstimos até um milhão de euros (de 3,30% para 4,04%), como nos empréstimos acima de um milhão de euros (de 2,73% para 3,21%). O BdP atualiza em 04 de janeiro as estatísticas de taxas de juro e de montantes de novos empréstimos e depósitos bancários de empresas e particulares.