Black Friday. Mais de um quinto do valor gasto foi em compras online

Os portugueses gastaram mais de um quinto das suas compras da Black Friday em plataformas online. Os dados são da SIBS Analytics, empresa que trabalha sobre os indicadores e estatísticas do consumo em Portugal.

O comércio via internet registou cerca de 22% da faturação total neste dia de promoções. O valor está em linha com a tendência de crescimento do e-commerce em Portugal. No ano passado, os números apontavam para 18%.

Em 2019, os valores não ultrapassavam os 12%. Contas feitas, a proporção de compras feitas online, no dia de Black Friday, aumentou 83% nos últimos quatro anos.

Recentemente, os consumidores têm dispersado as compras nesta época de descontos em novembro, pelo que muitos portugueses têm optado por adquirir produtos em promoções de Black Week, entre os dias 21 e 28 do mesmo mês.

Este ano, a Black Week registou um aumento de 12% no total de compras efetuadas em relação a 2021, enquanto a Black Friday se fixou pelos 7%.