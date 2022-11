Inflação em Portugal desce para 9,9% em novembro

A taxa da inflação em Portugal desceu para 9,9% no mês de novembro. O valor corresponde a uma queda de 0,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior, de acordo com uma estimativa rápida divulgada esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Em outubro, a inflação tinha sido de 10,1%, o valor mais elevado dos últimos 30 anos em Portugal, muito graças ao aumento dos preços dos produtos alimentares e energéticos.

O indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 7,2% (em comparação com 7,1% no mês anterior), taxa mais elevada desde dezembro de 1993.



Ainda de acordo com as estimativas rápidas do INE, a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá caído para 24,8% (2,8 pontos percentuais inferior ao mês anterior).

Já o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 18,4% (contra 18,9% em outubro), contrastando com a aceleração calculada nos produtos alimentares transformados, que terão registado uma variação de 16,8% (contra 14,1% no mês precedente).