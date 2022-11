Economia portuguesa cresce 4,9% no terceiro trimestre quando comparado com 2021

Os números confirmados, esta quarta-feira, corroboram a estimativa rápida divulgada em 31 de outubro pelo INE, que apontava para uma desaceleração do crescimento do PIB para 4,9% entre julho e setembro em termos homólogos (7,4 % no trimestre anterior) e para um aumento de 0,4% em cadeia, mais 0,3 pontos percentuais que o registado no trimestre precedente.

A economia portuguesa cresceu 4,9% no terceiro trimestre, quando comparado com igual período do ano passado. Os números são avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com as estimativas preliminares das "Contas Nacionais Trimestrais" do instituto estatístico, "o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu no terceiro trimestre, passando de 4,0 pontos percentuais no segundo trimestre para 2,9 pontos percentuais, verificando-se um crescimento ligeiramente menos acentuado do consumo privado e uma diminuição do investimento, determinada pelo comportamento da variação de existências".

O INE está a divulgar esta quarta-feira vários indicadores, entre os quais a taxa de desemprego. Segundo o INE, em outubro manteve-se em 6,1%.

De acordo com as 'Estimativas Mensais de Emprego e Desemprego' do INE, em outubro "a taxa de desemprego situou-se em 6,1%", valor idêntico ao de setembro e inferior ao do mês homólogo de 2021 em 0,2 pontos percentuais.

Em outubro de 2022, o INE estima que a população ativa (5.197,6 mil) tenha diminuído 0,2% em relação ao mês anterior e aumentado 0,5% por comparação com outubro de 2021.

[notícia atualizada às 11h39]