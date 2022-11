Salários. Empresas estrangeiras pagam mais 42,7% do que as nacionais

Os funcionários de empresas estrangeiras em Portugal recebem mais 42,7% em remunerações do que os trabalhadores de sociedades nacionais.

Os dados são de 2021, ano em que existiam em Portugal mais de 9.700 filiais de empresas estrangeiras no país, mais 1,8% do que no ano anterior. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), empregavam cerca de 585 mil pessoas.

Em média, cada sociedade estrangeira reunia perto de 60 pessoas, muito acima da média de seis trabalhadores contratados pelas nacionais.

Também em termos médios, cada funcionário destas filiais recebeu, no ano passado, 1.518 euros por mês, mais 42,7% do que foi pago pelas empresas portuguesas.

Entre 2010 e 2021, a remuneração média mensal nas filiais estrangeiras foi sempre superior: mais 396 euros do que nas sociedades nacionais.

A produtividade também foi superior nas empresas internacionais. Em 2021, registava-se uma diferença de 69,7%, a rondar os 47.507 euros.

No mesmo período de 11 anos, a média de produtividade aparente do trabalho foi superior em 18.300 euros à média das sociedades portuguesas.

O valor acrescentado bruto (VAB) das filiais estrangeiras em Portugal cresceu 14,8% no ano passado, para 28 mil milhões de euros. Já o VAB das sociedades nacionais cresceu 16,2% em 2021.

Quase dois terços (65,1%) do VAB gerado pelas filiais estrangeiras são de sociedades detidas por entidades sediadas em países da União Europeia.