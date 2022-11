Lisboa no “top 5” de melhores cidades para expatriados

Lisboa volta a entrar no “top 5” das melhores cidades para expatriados, segundo o ranking elaborado pela InterNations. A capital ocupa o 4.º lugar, ficando entre as melhores cidades no que diz respeito à qualidade de vida, facilidade de adaptação e finanças pessoais.

No Expat City Ranking de 2022, Lisboa subiu 14 posições entre as 50 cidades do globo que foram analisadas, segundo o jornal online ECO.

A capital ocupa o quinto lugar em três dos cinco índices elaborados: qualidade de vida, finanças pessoais e facilidade em assentar. Em contrapartida, Lisboa situa-se entre as últimas 15 cidades no índice Working Abroad.

Cerca de 28% dos estrangeiros que vieram para a cidade consideram que a mudança para Lisboa não melhorou as perspetivas de carreira (face a 18% globalmente). Além disso, mais de um quarto dos expatriados em Lisboa sente que, com base na indústria, qualificações e função, não são pagos de forma justa pelo seu trabalho (o que compara com 20% globalmente).

Apesar disto, e graças à graças à subcategoria que avalia o trabalho e lazer, Lisboa fica no 36.º lugar neste índice específico do trabalho.

No “Top 10” estão Valência, Dubai, Cidade do México, Lisboa, Madrid, Bangkok, Basileia, Melbourne, Abu Dhabi e Singapura.

Quanto ao fim da tabela encontramos Joanesburgo (50.º), na África do Sul, a cidade alemã de Frankfurt am Main (49.º) e a capital francesa Paris (48.º), enquanto os piores destinos em 2022 para expatriados.