“Stock” de crédito à habitação abranda em outubro pelo terceiro mês consecutivo

O “stock” de crédito à habitação continuou a abrandar em outubro, pelo terceiro mês consecutivo, somando 100 mil e 100 milhões de euros, divulgou esta segunda-feira o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o banco central, "no final de outubro de 2022 o montante total de empréstimos para habitação era de 100.100 milhões de euros, mais 100 milhões de euros do que no final de setembro", o que "representa um crescimento de 4,2% em relação a outubro de 2021, desacelerando pelo terceiro mês consecutivo".

No que se refere aos empréstimos ao consumo, totalizavam 20.700 milhões de euros no final de outubro, o que reflete um crescimento de 6,0% relativamente a outubro de 2021 (6,3% no mês anterior).

Quanto ao “stock” de crédito às empresas, ascendia a 76 mil e 200 milhões de euros no final de outubro de 2022, menos 500 milhões de euros do que no final de setembro.

"Esta evolução corresponde a um crescimento de 1,1% em relação a outubro de 2021", nota o BdP, recordando que, "no mês anterior, o crescimento tinha sido de 1,4%".

De acordo com o banco central, "esta desaceleração foi mais expressiva nas micro e pequenas empresas e nos setores do alojamento e restauração e das atividades de consultoria e administrativas".

"Pelo contrário, aceleraram os empréstimos concedidos às grandes empresas e às empresas do setor do comércio", acrescenta.

Já relativamente aos depósitos de particulares nos bancos residentes, totalizavam 182.100 milhões de euros no final de outubro de 2022, enquanto os depósitos das empresas somavam 65.100 milhões de euros.