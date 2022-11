Preços dos combustíveis descem e ficam a níveis pré-guerra

Depois de semanas consecutivas com os preços a descer, o gasóleo e a gasolina voltam a ficar mais baratos. As previsões apontam para uma descida de cinco cêntimos por litro de gasóleo enquanto a gasolina deverá descer 4,5 cêntimos por litro.

A confirmarem-se estas descidas, e tendo por base os preços médios praticados na última quinta-feira, o preço médio da gasolina deverá ser de 1,65 euros por litro e o do gasóleo 1,64 cêntimos por litro. Encher um depósito com 60 litros de gasolina vai custar menos 2,7 euros e atestar um tanque de gasóleo também vai ficar 3 euros mais barato.

É a sexta semana consecutiva de revisão em baixa dos preços do gasóleo e a terceira para a gasolina. Os valores vão ser inferiores aos praticados antes do início da guerra na Ucrânia, a 24 de fevereiro.

O preço dos combustíveis reage assim à descida da matéria-prima nos mercados internacionais. A contribuir para esta descida encontra-se ainda a valorização do Euro face ao Dólar.

Apesar das descidas previstas convém confirmar o preço nas bombas uma vez que ele depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro do gasóleo simples em Portugal custa atualmente 1,691 euros por litro, enquanto o da gasolina simples 95 vale 1,694 euros. Já o mais recente boletim sobre combustíveis da Comissão Europeia indica que Portugal tem a 13ª gasolina 95 mais cara dos 27 países da União Europeia já o gasóleo mantém-se na 22ª posição do ranking europeu.

Segundo dados europeus, o preço do gasóleo como da gasolina 95 em Portugal estão abaixo da média europeia, estabelecida em 1,851 e 1,729, respetivamente.

A influenciar o preço dos combustíveis está o conjunto de medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo. Entre estas contam-se a redução do ISP (equivalente a uma redução do IVA de 23% e 13%), a devolução do adicional do IVA e a suspensão da taxa de carbono.

Tudo isto traduz-se numa diminuição da carga fiscal de 32,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 27,6 cêntimos por litro na gasolina.