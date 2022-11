Ministro quer comprimir despesas sem prejudicar saúde dos portugueses

O ministro da Saúde promete uma execução rigorosa do orçamento deste setor e diz ser possível comprimir despesas sem prejudicar a saúde dos portugueses.

“Temos a obrigação de melhorar a gestão dos recursos que temos ao dispor e, também por isso, foi criado uma direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. Avaliaremos ao longo do ano como é que as coisas evoluem, mas também devo dizer que na saúde há muita despesa que pode ser comprimida sem prejudicar em nada o acesso das pessoas à saúde”, disse Manuel Pizarro antes da abertura da conferência sobre a Saúde Mental no pós-pandemia, que a Renascença organiza em colaboração com a Câmara de Gaia.

Manuel Pizarro lembrou que para o ano o orçamento é maior e que o país ainda conta com dinheiros da Europa no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). “É evidente que é um orçamento muito reforçado até porque a novidade nesta matéria é a utilização de fundos europeus na área da saúde em geral e tendo a saúde mental como uma das prioridades. Temos 88 milhões de euros no PRR alocados à saúde mental, é um investimento muito significativo que vai permitir melhorar a nossa capacidade de atender as pessoas.”

“Nós temos um aumento superior a 10% em relação ao orçamento inicial de 2022, são mais 1.200 milhões de euros e temos um aumento em relação à previsão da execução em 2023”, acrescenta.