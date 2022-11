Há novas regras para renegociar crédito à habitação. O que precisa de saber

As novas regras que permitem a renegociação do crédito à habitação sem penalização para os clientes entraram sábado em vigor e prolongam-se até 31 de dezembro de 2023, de acordo com o decreto-lei do Governo publicado em Diário da República.





Que contratos podem ser renegociados?

É só para quem tenha créditos até 300 mil euros. O que ainda assim abrange a esmagadora maioria dos empréstimos, uma vez que, de acordo com estatísticas do INE, as dividas do crédito a habitação andam em média pelos 61.500 euros.

Esta é única condição para poder renegociar o contrato?

Não, o Governo definiu outras condições. Uma delas é que seja um crédito para habitação própria e permanente. Ou seja, não dá para renegociar nos termos desta lei o empréstimo para a casa de férias, por exemplo, muito menos outros empréstimos que não sejam para compra de habitação.

Também não se aplica a quem tenha taxa fixa até porque esses contratos não sofrem com o aumento dos juros - portanto, aplica-se apenas aos contratos com taxa variável, mas que são também a grande maioria dos quase um milhão e meio de contratos de crédito à habitação que existem no país.