Hotéis do Porto e Norte com reservas a 40% no Natal e 65% a 70% no réveillon

A um mês do Natal, os hotéis da região do Porto e Norte de Portugal estão com taxas de ocupação de 40% e para o ‘réveillon’ entre 65% e 70%, avançou hoje o Turismo Porto e Norte de Portugal.

“Ainda a um mês [da época do Natal], mas já começámos a notar um ritmo de reservas bastante interessante. Para o Natal estamos com cerca de 40% de taxa de ocupação e em relação à Passagem de Ano, um pouco melhor, estamos entre os 65% e os 70% de taxa de ocupação”, declarou Luís Pedro Martins, presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Em entrevista telefónica à agência Lusa, a propósito das expectativas da TPNP para setor do turismo da região Norte para a próxima época natalícia e Passagem de Ano, Luís Pedro Martins acredita que os números vão crescer mais ao longo dos próximos dias e que vão ser um “grande contributo” para o Norte de Portugal voltar a atingir a meta dos seis milhões de hóspedes, números registados em 2019, antes da pandemia da covid-19.

“Ainda falta um mês e julgo que estes números poderão ainda ser melhores, mas serão um grande contributo para chegarmos ao final do ano e atingirmos aquela meta muito ambicionada, mas que de facto não era fácil em tão pouco tempo, que era voltar a registar os números de 2019, ou seja, a atingir os seis milhões de hóspedes e passar os 11 milhões de dormidas. Julgo que estamos próximos de que isso aconteça”.