OCDE. “Medidas para travar subida dos preços da energia devem ser temporárias e direcionadas”

Portugal tem optado por contemplar também a classe média nas medidas adotadas, com destaque para o cheque de 125 euros atribuído aos cidadãos com rendimentos até 2.700 euros brutos por mês.

O Governo prolongou até 2023 algumas medidas relacionadas com a energia, tais como a redução de impostos sobre os combustíveis e a eletricidade ou até os preços dos transportes públicos.

A OCDE é mais pessimista do que o Executivo e prevê uma inflação de 8,3% este ano e de 6,6% no próximo. Na proposta de Orçamento do Estado o Governo aponta para uma taxa de inflação de 7,4% em 2022, baixando para 4% no próximo ano.

A aceleração da taxa de inflação não se deve apenas aos preços da energia e alimentação, estimando a organização que a inflação subjacente seja de 5,1% este ano e de 4,9% no próximo.

A OCDE deixa ainda o alerta para os riscos decorrentes do aumento das taxas de juro, que visam travar o aumento dos preços, tendo em conta que em Portugal, quase 70% dos créditos à habitação são de taxa variável e, como tal, vão “subir rapidamente”, o que vai travar ainda mais o consumo das famílias e o investimento, justificando em baixa as previsões de crescimento em 2023 para 1%.