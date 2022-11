Apoio de Portugal à Agência Espacial Europeia pode atingir 115 milhões de euros

A agência espacial portuguesa esclareceu hoje que o financiamento de Portugal aos programas da Agência Espacial Europeia (ESA) é de 102,7 milhões de euros, podendo atingir os 115 milhões no conselho ministerial da ESA, em curso em Paris. Os 22 países que integram o conselho ministerial da ESA estão reunidos até quarta-feira em Paris, tendo-se comprometido a reforçar o seu financiamento, segundo disse hoje à Lusa a ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Elvira Fortunato disse que as suas expectativas para o encontro são “extremamente positivas”, sobretudo depois de ouvir as intervenções iniciais dos seus homólogos. “Todos concordaram em aumentar o orçamento para a ESA para termos autonomia, em termos europeus, no que concerne toda a área do espaço e, com isso, podermos também alavancar a economia e resolver parte dos problemas que temos”, disse a ministra. “Neste momento está previsto um investimento para os próximos cinco anos de 115 milhões de euros nos programas da ESA, mas o que lhe posso dizer é que, de forma similar àquilo que aconteceu com os outros Estados, vai haver aumentos”, adiantou Elvira Fortunato.

Fonte oficial da Portugal Space, a agência espacial portuguesa, tutelada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, explicou mais tarde à Lusa que o montante subscrito até agora por Portugal é de 102,7 milhões, podendo vir a atingir os 115 milhões durante a reunião da ESA em curso. A mesma fonte esclareceu que as subscrições da ESA são realizadas por um período de três a cinco anos, pelo que a subscrição que for aprovada em Paris só será revista dentro de três anos, no conselho ministerial de 2025. Ainda em declarações à Lusa, a ministra disse que “a Europa tem de ser mais ambiciosa” e acrescentou: “Não podemos estar continuamente a depender de dados ou de soluções que nos são impostas e vendidas por outros Estados”, designadamente os Estados Unidos e a China. Da parte de Portugal, Elvira Fortunato explicou que desde 2016, quando reforçou a sua posição na ESA, de que é membro desde 2000, o país “tem vindo a aumentar a sua contribuição financeira” e destacou a posição estratégica, sobretudo dos Açores, e a participação de investigadores e da indústria portuguesa em programas de desenvolvimento científico e tecnológico.