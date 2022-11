Combustíveis mais baratos. A descida é de oito cêntimos por litro

A semana começa com boas notícias para quem precisar de abastecer o automóvel. Os preços dos combustíveis ficam mais baratos, esta segunda-feira, com as previsões a apontarem para uma descida de oito cêntimos tanto no caso do gasóleo como no da gasolina.

A confirmarem-se estas descidas, e tendo em conta o preço médio que estava a ser praticado na última semana, o litro do gasóleo deve ser vendido, em média, a 1,7 euros por litro e o preço da gasolina a 1,69 euros por litro.

Ainda assim, o litro do gasóleo mantém-se acima do preço a que era vendido antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, altura em que o preço médio estava nos 1,66 euros por litro. Já o litro da gasolina situa-se abaixo desse valor, uma vez que antes do início da guerra o preço médio por litro era de 1,82 euros.

Apesar das descidas previstas, convém confirmar o preço nas bombas uma vez que ele depende de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do gasóleo simples estava nos 1,786 €/litro, ao passo que a gasolina simples 95 custava, em média, 1,779 €/litro na quinta-feira.

A influenciar o preço dos combustíveis está o conjunto de medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo.

Entre estas contam-se a redução do ISP (equivalente a uma redução do IVA de 23% e 13%), a devolução do adicional do IVA e a suspensão da taxa de carbono.

Tudo isto traduz-se numa diminuição da carga fiscal de 32,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 27,6 cêntimos por litro na gasolina.