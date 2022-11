Centeno diz que "não é verdade" que Governo agiu nas costas do BdP no caso Banif

Mário Centeno, que admitiu não ter lido o livro todo, mas apenas as partes que versam sobre a sua atuação enquanto ministro das Finanças, disse ainda que encontrou afirmações desapontantes no livro do ex-governador do BdP, no qual Carlos Costa acusa o Governo de ingerência em matéria de supervisão bancária.

"Isso não é verdade", respondeu Mário Centeno, quando questionado pelo jornalista Anselmo Crespo se o Governo agiu nas costas do Banco de Portugal no caso do Banif, durante a conferência para assinalar o primeiro aniversário da CNN Portugal, em Lisboa.

O governador do Banco de Portugal (BdP), Mário Centeno, disse hoje que "não é verdade" que o Governo tenha agido nas costas do regulador da banca, contrariando o defendido no livro do seu antecessor, Carlos Costa.

As revelações constam do livro "O Governador", que resulta de um conjunto de entrevistas do jornalista do Observador Luís Rosa a Carlos Costa, que liderou o Banco de Portugal entre 2010 e 2020, e tem provocado polémica.

À imagem do que aconteceu com a resolução o Banco (...)

Com prefácio de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, a publicação revela factos até agora desconhecidos sobre a intervenção da "troika", o caso Banco Espírito Santo, a resolução do Banif, as relações tensas com o antigo primeiro-ministro José Sócrates, com o atual, António Costa, e antigo ministro das Finanças Mário Centeno bem como as guerras com o ex-banqueiro Ricardo Salgado e a família Espírito Santo.

António Costa anunciou que irá processar o antigo governador, a quem acusou de ter escrito um livro com mentiras e deturpações a seu respeito e de ter montado uma operação política de ataque ao seu caráter, depois de este ter reafirmado que houve "tentativa de intromissão do poder político junto do Banco de Portugal".