​Governo quer 10 maiores cidades ligadas por alta velocidade

Segundo Frederico Francisco, “a nova travessia do Tejo em Lisboa (Chelas - Barreiro)”, que já foi estudada no passado, vai permitir a “redução em, pelo menos, 30 minutos o acesso de Lisboa ao Alentejo e Algarve”.

O objetivo é tornar o comboio um transporte que faça concorrência direta com o carro e com o avião, explicou o coordenador Frederico Francisco.

O anúncio foi feito esta quinta-feira à tarde na apresentação do Plano Ferroviário Nacional, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa.

O PFN tem como principais objetivos “passar de 4,6% para 20% de quota modal no transporte de passageiros”, “passar de 13% para 40% de quota modal no transporte de mercadorias”, “assegurar ligação com elevada qualidade de serviço aos 28 centros urbanos de relevância regional, que incluem todas as capitais de distrito, potenciando o seu desenvolvimento”.

Ainda que não estabeleça prazos, o PNF tem um horizonte indicativo de conclusão até 2050.

O PFN prevê ainda um novo acesso a Lisboa a partir de Torres Vedras, passando em Loures, que permitirá reduzir em cerca de 30 minutos o acesso da zona Oeste a Lisboa.

Segundo o coordenador do grupo de trabalho, este novo acesso a Lisboa “responde a uma dificuldade existente na Linha do Oeste”, onde os tempos de viagem para a capital “são demasiado grandes”, porque a linha “não permite velocidades elevadas” e porque está “altamente congestionada” na entrada da cidade.

O novo acesso da Linha do Oeste a Lisboa permite ainda “dar resposta a uma lacuna que existe na zona de Loures”, que permitiria colocar sta localidade a cerca de 10 ou 15 minutos do centro da capital, mas o acesso “terá de ser estudado”, explicou Frederico Francisco.

“Se se vier a fazer, a inserção em Lisboa terá de ser estudada. […] Colocamos sobre a mesa ligá-la à Ponte 25 de Abril. […] Criaríamos um novo eixo, atravessando Lisboa, intercetando todas as linhas de metro, […] mas também facilitando novos eixos de movimento dentro da área metropolitana”, explicou o responsável.