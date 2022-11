Empresários não estão surpreendidos com medidas "inúteis" do Governo para a Economia

O presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas diz que não está surpreendido que o Tribunal de Contas tenha considerado que 15 das 24 medidas extraordinárias do Ministério da Economia, durante a pandemia, tenham sido "inúteis".

O Tribunal de Contas chumbou o anterior Ministério da Economia e da Transição Digital (METD) no exame à eficácia das medidas tomadas em reação ao impacto adverso da pandemia da Covid-19.

À Renascença, Jorge Pisco realça que "sempre alertamos que as medidas não estavam adequadas às necessidades das empresas e que agora se vem a comprovar com a auditoria".

"As medidas urgentes e imediatas ficaram foram de questão. Por exemplo, em março de 2020, dissemos que era necessário um Fundo de Tesouraria para as micro e pequenas empresas e nunca viu a luz do dia", aponta.

Siza Vieira já não é hoje ministro da Economia, mas o presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas considera que a estratégia do Governo continua a falhar na resposta a esta nova crise, que resulta da guerra e da inflação.



"O Governo continu a fazer vista grossa. Não tem medidas que vão de encontro às necessidades. São apenas medidas de propaganda", avalia o Orçamento do Estado 2023.