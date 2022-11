Greenvolt entra no mercado de retalho com emissão que "solidifica capacidade financeira"

O presidente executivo (CEO) da Greenvolt disse que a colocação de uma emissão de obrigações de 150 milhões de euros assinala a entrada da empresa no mercado de retalho com uma operação que "solidifica a capacidade financeira" do grupo.

João Manso Neto, que falou na apresentação se resultados da Oferta Pública de Subscrição de "Obrigações Verdes Greenvolt 2022-2027", pela Euronext, adiantou que "esta transação, em particular, foi importante", porque permitiu ao grupo "aceder a um mercado novo", ou seja, o do retalho.

A Greenvolt, que captou quase cinco mil subscritores, nunca tinha feito uma oferta para este segmento, sendo que João Manso Neto acredita que "é uma fonte muito importante".

"Quase 5 mil investidores mostram que este mercado tem muito [a oferecer], as pessoas não podem estar condenadas a investir em depósitos a prazo ou em dívida pública" para aumentar as poupanças, destacou.

Mas a empresa avançou com cautela, tendo primeiro lançado uma oferta de 100 milhões de euros, para avaliar o interesse, que depois aumentou para 150 milhões de euros.

"Temos uma política financeira muito realista e não nos queremos comprometer com projetos sem financiamento", indicou Manso Neto, realçando que "esta operação só solidifica" a "capacidade financeira" da empresa.

A Greenvolt anunciou esta quarta-feira que obteve um financiamento de 150 milhões de euros, depois de colocar uma emissão de obrigações verdes que registou uma procura de 126%, de acordo com um comunicado.

"A Greenvolt concluiu com sucesso a colocação de um empréstimo obrigacionista destinado a investidores de retalho", destacou, acrescentando "que a emissão das Obrigações Verdes Greenvolt 2027 registou um forte procura, superando os títulos disponíveis para subscrição, ascendeu a 126% do total de obrigações em oferta, após a revisão em alta do montante a emitir".

"Foram disponibilizadas, inicialmente, 200 mil Obrigações Verdes Greenvolt 2027, com um preço de subscrição de 500 euros, cada, sendo o investimento mínimo de 2.500 euros", recordou, salientando que "no decorrer do prazo, à luz da procura registada, a Greenvolt procedeu à revisão em alta do montante a obter com esta operação de financiamento de 100 para 150 milhões de euros".

De acordo com a Greenvolt, "durante o prazo da oferta, que decorreu entre 2 de novembro de 2022 e 15 de novembro de 2022, inclusive, foi registada uma procura agregada de 188,5 milhões de euros", referiu.