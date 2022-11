TAP condenada a pagar mais de 122 milhões de euros nos EUA por voos cancelados

A TAP vai ter de pagar mais de 122 milhões de euros em reembolsos por voos cancelados, nos Estados Unidos, revelou esta segunda-feira o Departamento norte-americano dos Transportes.

Em causa estão os reembolsos exigidos pelas autoridades norte-americanas a seis companhias aéreas – TAP incluída – para compensar “centenas de milhar de passageiros com voos cancelados ou alterados de forma significativa”.

Muitos dos reembolsos dizem respeito a voos atrasados ou cancelados durante a pandemia da Covid-19.

No conjunto das seis companhias aéreas - TAP, Avianca, Air India, El Al, Aeromexico e Frontier – os reembolsos ascendem a um total que ultrapassa os 600 milhões de dólares.

TAP vai pagar

A companhia aérea portuguesa assume que vai pagar os 122 milhões em reembolsos obrigatórios, assim como a multa de um milhão decidida pelo Departamento de Transportes dos Estados Unidos.

Fonte oficial da empresa sublinha que estão totalmente empenhados em cumprir as regras, lembrando que envidaram todos os esforços para processar os reembolsos de clientes. Alegam que o processo foi dificultado com a avalanche de pedidos de reembolso durante a pandemia, que levou à contratação de pessoal adicional para lidar com a situação.

A mesma fonte indica que a empresa vai continuar a identificar e a implementar medidas para melhorar o processo de reembolso.





[notícia atualizada com a posição da TAP às 8h00]