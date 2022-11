INE. Tráfego no acesso à Internet por banda larga aumenta 26,7% em 2021

O tráfego no acesso à Internet por banda larga aumentou 26,7% em 2021, um "ritmo semelhante" ao verificado antes do aumento extraordinário de 60,6% em 2020, devido ao confinamento, informou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O volume de tráfego associado ao acesso à Internet por banda larga alcançou os 12,8 mil milhões de GB [gigabytes], tendo crescido 26,7%, um ritmo semelhante ao verificado antes do período de confinamento devido à pandemia da Covid-19, em que ocorrera um aumento extraordinário do volume de tráfego devido sobretudo à massificação do teletrabalho e do acesso intenso à internet nesse período (+60,6% em 2020 e +28,7% em 2019)", apontam as 'Estatísticas dos Transportes e Comunicações 2021' do INE.

Em 2021, o número de acessos à Internet aumentou 3,7% (+4,9% em 2020), atingindo 4,31 milhões, e os acessos por fibra ótica "continuaram a crescer a um ritmo assinalável (+12,8%), ainda que ligeiramente inferior ao do ano anterior (+14,1% em 2020)".

Segundo o instituto estatístico, contrariamente aos transportes, que no ano passado ainda não tinha recuperado totalmente da crise pandémica, o setor das comunicações "saiu reforçado" da pandemia, com "acréscimos continuados das principais variáveis financeiras".

Assim, o volume de negócios do setor somou 7.800 milhões de euros, aumentando 7,5% face ao ano anterior (+9,5% em 2020; +17,7% face a 2019), com a componente de telecomunicações a crescer 5,5% (+11,0% em 2020; +17,1% comparando com 2019), correspondendo a 6.500 milhões, e a componente de atividades postais a subir 18,9% (+1,8% em 2020; +21,0% face a 2019).