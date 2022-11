BCE diz que famílias com rendimentos mais baixos serão muito mais duramente atingidas

O vice-presidente do BCE, Luis de Guindos, apresentará na quarta-feira, numa conferência de imprensa virtual, o relatório, do qual o BCE antecipou algumas informações.

Num artigo do relatório de estabilidade financeira, publicado hoje, os economistas do BCE consideram que as famílias com rendimentos mais baixos são tipicamente as mais propensas a entrar em incumprimento.

As famílias com rendimentos mais baixos serão muito mais duramente atingidas pela inflação e pelas subidas das taxas de juro a partir do final de 2022 e poderão não pagar as suas dívidas, adverte o Banco Central Europeu (BCE).

A deterioração da qualidade dos ativos afetará os bancos em países com uma maior proporção de empréstimos a famílias com rendimentos mais baixos, que sofrem mais com a inflação e o aumento das taxas de juro e têm menos ativos líquidos disponíveis.

As famílias de baixos rendimentos gastam 70% dos seus rendimentos em despesas básicas tais como alimentação, energia ou habitação, em comparação com 34% das famílias de rendimentos médios.

O impacto da subida das taxas de juro é menor no curto prazo para empréstimos a taxa fixa, mas muito maior para empréstimos a taxa variável.

No entanto, a médio e longo prazo, o aumento do preço do dinheiro traduzir-se-á em taxas hipotecárias mais elevadas, aumentando assim fortemente o custo do reembolso da dívida das famílias que contraíram hipotecas em anos em que as taxas de juro eram muito baixas.

Um aumento de 10% nos custos de vida básicos, que não é compensado por um aumento do rendimento, reduz o poder de compra em mais de 20% para as famílias de rendimentos mais baixos, em comparação com 5% para as famílias de rendimentos médios, de acordo com os cálculos dos economistas do BCE.

"As famílias com rendimentos mais baixos têm pouca margem financeira para amortecer os preços mais elevados dos alimentos e da energia", especialmente em países com dívidas elevadas e poupanças baixas, acrescenta o relatório do BCE.