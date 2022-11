Trabalhadores da Ikea Portugal recebem bónus de salário e meio

A Ikea Portugal anunciou hoje que vai dar um bónus equivalente a salário e meio a todos os trabalhadores, em dezembro, que resulta de uma distribuição dos resultados do ano fiscal de 2022, em que as vendas cresceram 19,5%.

"Numa altura repleta de desafios, a IKEA Portugal anuncia três novas medidas de reconhecimento e apoio aos seus colaboradores, reforçando assim o agradecimento e valorização de todas as pessoas que trabalham na empresa", começa por referir a empresa de retalho artigos para a casa, em comunicado.

Assim, as medidas incluem "o pagamento de um bónus equivalente a um salário e meio a todos os colaboradores, já no mês de dezembro, que resulta de uma distribuição dos resultados obtidos no ano fiscal de 2022".

A empresa lembrou que, no ano passado, as vendas cresceram 19,5%, face ao ano fiscal anterior, para 552 milhões de euros.

Adicionalmente, vai ser reforçado, a nível global, o fundo social no valor de 10 milhões de euros, para apoiar os trabalhadores em situações "mais sensíveis ao nível financeiro", que "será distribuído de forma equitativa pelos diversos mercados, para ajudar a mitigar as dificuldades geradas pelo aumento dos custos de vida".

Por fim, para ajudar a fazer face ao aumento dos preços da energia e alimentação, "o desconto de colaborador aplicado nas compras IKEA, vai ser duplicado numa seleção de produtos que permitem a poupança de energia e em produtos da Mercearia Sueca".

Em outubro, a Ikea Portugal tinha subido o valor do subsídio de alimentação de 4,55 euros para seis euros.