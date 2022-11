​Humanização no Marketing

Têm sido grandes e conturbadas muitas das alterações que vamos vivenciando na forma de nos organizarmos em sociedade, enquanto consumidores ou empresas. E, naturalmente, nenhum responsável de marketing pode ficar alheio a esse fenómeno.



Diz a cronologia que o foco do marketing começou num olhar estritamente interior, focando-se no produto, tendo evoluído posteriormente para o serviço, para depois caminhar no sentido de perceber e interagir com a componente emocional no processo de decisão, até perceber o quão importante seria centralizar o foco nos clientes, compreendendo toda a sua jornada de compra, física ou digital, no contacto com as marcas. Tardiamente, o marketing passou a valorizar a centralidade do seu foco na humanização da relação.

De facto, nos últimos tempos, temos assistido a uma forte conetividade das pessoas e empresas à tecnologia, à sua adaptação social e comercial, à necessidade da transformação digital e até ao desenvolvimento de modelos de negócio assentes exclusivamente na digitalização de processos. Ora, com esta rápida aprendizagem contínua que requer uma mudança de paradigma nos processos de interação com as marcas, está na altura de a tecnologia passar a ter um enfoque nas pessoas.

Tenho acentuado a ideia de que a centralidade na humanização é um fator decisivo para o sucesso empresarial do amanhã e que a digitalização da economia e das empresas apenas as responsabiliza, cada vez mais, por uma oferta e comunicação customizada, sempre ancorada na excelência do serviço.

Ora, essa centralidade deveria ter correspondência com a ideia de maximizar a experiência dos clientes ao longo de toda a sua jornada, seja no processo de pesquisa, interação ou comunicação. A verdade é que temos demasiada informação estatística sobre os mercados e consumidores (big data), mas falta o essencial: saber separar o essencial do acessório, otimizando cada caso, per si (small data).

A robotização tem-se mostrado extremamente útil e decisiva em variadíssimos domínios tradicionais (medicina, direito, indústria, etc…) e isso é inegável mesmo para os mais céticos. Ao nível do consumidor, já temos um frigorífico que nos alerta para a falta de leite, um carro que se conduz autonomamente, um tradutor e intérprete que passa a escrito as nossas palavras e que em breve traduzirá a escrito aquilo em que estamos a pensar. E todos estes estes exemplos constituem fenómenos que facilitam a interação, otimizam o nosso tempo útil, fator que será dia a dia cada vez mais valorizado.