Combustíveis voltam a descer. Gasolina e gasóleo cada vez mais próximos

A semana arranca com boas notícias para quem tem automóvel.

O preço do litro de gasóleo simples deverá descer 6,5 cêntimos e o da gasolina simples ficará 3,5 cêntimos por litro mais barato.

Caso estas previsões se confirmem, o preço médio do litro de gasóleo em Portugal deverá fixar-se nos 1,814 euros por litro enquanto a gasolina vai custar, em média, 1,788 euros por litro tendo como referência os valores médios publicados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) na última segunda feira (já inclui descontos das gasolineiras).

O preço final nas bombas depende, no entanto, de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.

Mesmo dentro da mesma rede de abastecimento, os preços podem ser muito diferentes de localização para localização.

Apesar desta descida, os combustíveis deverão manter-se em valores superiores aos praticados antes do início da invasão da Ucrânia pela Rússia, embora o preço por litro de gasolina já esteja próximo ao praticado em fevereiro.

A influenciar o preço dos combustíveis está o conjunto de medidas extraordinárias de redução fiscal aplicadas pelo Governo.

Entre estas contam-se a redução do ISP (equivalente a uma redução do IVA de 23% e 13%), a devolução do adicional do IVA e a suspensão da taxa de carbono.

Tudo isto traduz-se numa diminuição da carga fiscal de 32,1 cêntimos por litro no gasóleo e de 27,6 cêntimos por litro na gasolina.