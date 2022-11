Amazon vai despedir 10 mil trabalhadores

O gigante do retalho online vai despedir funcionários com funções nas áreas corporativa e tecnológica.

A Amazon prepara-se para despedir cerca de 10 mil trabalhadores nas próximas semanas, avançou o jornal New York Times e a agência Reuters.

A multinacional vai também implementar cortes na área tecnológica, nomeadamente no setor dos dispositivos responsável pelo gadget "Alexa" e pelas câmaras de segurança.

O despedimento de 10 mil trabalhadores é justificado por fonte da Amazon com as incertezas em torno do cenário macroeconómico.

A Amazon apresentou perdas acumuladas desde o início do ano e até ao final de setembro de três mil milhões de dólares, depois de um ganho homólogo de 19 mil milhões em 2021.



Na semana passada, a Meta anunciou o despedimento de mais de 11 mil funcionários do Facebook e do Instagram.

O Twitter, agora controlado pelo multimilionário Elon Musk, também despediu milhares de trabalhadores nas últimas semanas.