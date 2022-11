Ministra admite "correção" das pensões se inflação for mais alta do que as previsões

A ministra do Trabalho e da Solidariedade Social assumiu esta sexta-feira, no Parlamento, que o Governo poderá aplicar alterações nas pensões se houver um aumento da inflação maior do que o esperado.

"Se for necessário, em função dos valores finais que forem apurados da inflação, haverá uma correção do valor a atualizar em 2023 para garantir que não há perda do poder de compra e que há, exatamente, a capacidade de garantir que da soma do complemento pago em 2022 e da atualização feita em 2023 dê um resultado idêntico à aplicação da fórmula da atualização das pensões."

Ana Mendes Godinho falava na comissão de Orçamento e Finanças do Parlamento, durante a discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2023 (OE 2023).

A garantia de compensação aos pensionistas caso a inflação suba acima de um determinado nível foi feita à hora em que o Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciava os números de outubro, revendo em baixa a taxa da inflação, nos 10,1%, um valor que, ainda assim, é o mais alto registado em Portugal desde maio de 1992.