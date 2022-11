Gás aumenta 77% em outubro. Foi o maior fator para o disparo da inflação

O preço do gás subiu 77,4% em outubro e foi o que mais contribuiu para o aumento da inflação para os 10,1%. No relatório do Instituto Nacional de Estatística, é destacada a “aceleração registada no subgrupo do Gás natural”, que subiu 151,8% em relação ao mesmo período do ano passado e quase 50% em relação ao mês passado.

O gás foi também o produto ou serviço que contribuiu mais para o aumento da taxa de inflação entre setembro e outubro, com 0,5 pontos percentuais, muito acima de outros como a fruta, o gasóleo ou a gasolina (cujos aumentos levaram a inflação a subir 0,1 pontos percentuais). Esta quinta-feira, durante a discussão da proposta de Orçamento do Estado para 2023 no Parlamento, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou que mais de 104 mil consumidores já pediram para regressar à tarifa regulada do gás natural, desde que este regresso se tornou possível no início de outubro.