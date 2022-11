Combustíveis descem de forma significativa a partir de segunda-feira

Os preços dos combustíveis vão sofrer uma descida considerável a partir da próxima segunda-feira.

A gasolina 95 vai ficar 3,5 cêntimos mais barata por litro, enquanto o gasóleo cai 6,5 cêntimos.

De acordo com a Direção Geral da Energia e Geologia (DGEG), o preço médio do litro do gasóleo simples no nosso País custa, atualmente, 1.870€ por litro, enquanto o da gasolina 95 vale 1.824€.

Isto coloca Portugal na nona posição dos países com a gasolina mais cara da União Europeia. O gasóleo encontra-se na 17.ª posição.

Até ao final de 2022 mantém-se o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos, o que permite uma redução do preço final de 32,1 cêntimos por litros no gasóleo, e 27,6 por litro na gasolina.