Cerca de 55 mil estrangeiros interessados em trabalhar em Portugal

A ministra do Trabalho anunciou que "cerca de 55 mil trabalhadores" estrangeiros manifestaram interesse em entrar e permanecer em Portugal para procurar emprego, através da página do IEFP criada para esse efeito.

Os dados foram avançados por Ana Mendes Godinho durante uma audição na Comissão de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023 (OE2023).

Até agora "cerca de 55 mil trabalhadores" registaram-se na página do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) a manifestar interesse em procurar emprego em Portugal, sublinhando que são trabalhadores "determinantes" para o mercado de trabalho em Portugal e para as contribuições da Segurança Social.

Em outubro, também numa audição na comissão de Orçamento e Finanças, a ministra do Trabalho indicou que o número de trabalhadores estrangeiros por conta de outrem com remunerações declaradas à Segurança Social atingiu os 530 mil, representando 12% do total dos inscritos.

Segundo a governante, o número de trabalhadores declarados à Segurança Social atingiu recordes este ano, com cerca de 4,9 milhões de pessoas.

Ana Mendes Godinho salientou a "evolução extraordinária desde 2015" quanto aos trabalhadores estrangeiros que declaram remunerações à Segurança Social, indicando que em 2015 existiam "110 mil pessoas estrangeiras a contribuírem para o sistema" de Segurança Social e em 2022 esse número é de 530 mil.

Mais de 10 mil contratos ao abrigo do Compromisso Emprego Mais Sustentável

A ministra do Trabalho disse que 17.500 pessoas candidataram-se ao Compromisso Emprego Mais Sustentável tendo sido celebrados mais de 10.000 contratos sem termo ao abrigo da medida e pagos 40,4 milhões de euros.

Segundo disse, até agora verificaram-se 17.500 candidaturas e "mais de 10.000 contratos celebrados" ao abrigo do Compromisso Emprego Mais Sustentável e foram pagos 40,4 milhões de euros.

Do total de contratos, 45% foram celebrados com jovens até aos 35 anos de idade, disse Ana Mendes Godinho.

A medida Compromisso Emprego Sustentável consiste num apoio financeiro a empresas que contratem sem termo desempregados inscritos nos centros de emprego.

As candidaturas arrancaram em 15 de março e decorrem até final do ano, segundo os prazos indicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).