Salário médio real por trabalhador cai quase 5% no 3.º trimestre

Isto porque, em termos reais e tendo como referência a variação do Índice de Preços do Consumidor, a remuneração bruta total média diminuiu 4,7%, de 1.228 euros para 1.170 euros, enquanto as componentes regular e base diminuíram ambas 4,9%.

O salário médio em Portugal aumentou no terceiro trimestre deste ano mas, em termos reais e tendo em conta o peso da inflação, os portugueses recebem no final do mês menos 58 euros do que recebiam há um ano.

A diferença entre o salário bruto e o salário real estava nos 74 euros no mesmo período do ano passado, mas o fosso está agora nos 183 euros, depois de ter ultrapassado a barreira dos 200 euros no mês passado.

Em relação a setembro do ano passado, os maiores aumentos salariais foram verificados no setor da educação (7,1%), nas empresas com um a quatro trabalhadores (6,6%), no setor privado (4,9%) e nas empresas de Serviços de alta tecnologia com forte intensidade de conhecimento (6,4%).