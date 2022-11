Eletricidade. Presidente da Associação de Municípios defende descida do IVA para autarquias

"Aliás, ela foi vertida nos nossos documentos e foi aprovada nos orgãos da ANM. Transmitimos essa mesma proposta na reunião que tivemos com o ministro Fernando Medina e reiteramos a nossa posição na audição em que estivemos na Assembleia da República."

Em declarações à Renascença , Luísa Salgueiro diz concordar com as reivindicações do presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, realçando que a medida "corresponde a uma das propostas que a Associação Nacional de Municípios apresentou ao Governo".

A presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) defende redução do IVA da eletricidade para a taxa mínima de 6% para as autarquias.

Luísa Salgueiro acrescentou ainda que "houve uma total abertura do primeiro-ministro para convergir com a Associação Nacional de Municípios" quanto à proposta apresentada para a diminuição do IVA da eletricidade para 6%.

Já esta quinta-feira, os autarcas de Braga e de Vila Nova de Gaia contestaram o IVA da eletricidade aplicado às câmaras municipais.

À Renascença, Eduardo Vítor Rodrigues, presidente gaiense, frisou que a descida da taxa permitiria à autarquia uma maior margem para "apoiar as famílias e as IPSS, que estão a sofrer um impacto brutal" com a crise.

Já mais a norte, o autarca bracarense, Ricardo Rio, acusou o executivo de António Costa de "cultivar sistematicamente a cultura do enriquecimento energético por via tarifária".